على متنها 105 ركاب.. تفاصيل جديدة في تحطم طائرة كازاخستان

أعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان، الأربعاء، عن تحطم طائرة ركاب كانت في طريقها من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة غروزني، وذلك قرب مدينة أكتاو في غرب كازاخستان

وذكرت الوزارة أن خدمات الطوارئ تحاول إخماد حريق في موقع التحطم.

وأكدت السلطات الكازاخية، أن الطائرة التي تعرضت للحادث كانت تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية.

كما ذكرت وكالة أنباء "تاس" أن الطائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية وكانت في طريقها من باكو إلى غروزني في الشيشان لكنها حولت مسارها بسبب الضباب في غروزني.

وقالت وسائل إعلام كازاخستانية إن 105 ركاب وطاقم من 5 أفراد كانوا على متن الطائرة، بينما لم تذكر السلطات الكازاخية تفاصيل دقيقة عن عدد الضحايا أو أسباب الحادث حتى الآن.