"الأوبرا" تعيد حفل فرقة أوبرا القاهرة بالإسكندرية غدا

أعلنت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، إعادة حفل نجوم فرقة أوبرا القاهرة من إخراج حازم رشدي وذلك في الثامنة مساء غد /الخميس/ بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وذلك بناء على رغبة الجمهور، احتفالا بأعياد الكريسماس والعام الجديد.



وذكرت دار الأوبرا المصرية -في بيان اليوم /الأربعاء/- أن برنامج الحفل يتضمن تقديم مختارات من الأعمال الغنائية العالمية والثنائيات الشهيرة التي تحتفي بالكريسماس والعام الجديد منها: "الكريسماس الأبيض، ليلة ماريا، الملائكة التي نسمعها في الأعالي، عيد الميلاد، شجرة الكريسماس، ليلة مقدسة، أغنية الكريسماس، دويتو الصلاة وليلة صامتة، 12 يوما من الكريسماس، بارك الله فيكم أيها السادة الكرام، ليلة عيد، دعها تمطر ثلجًا، رنين الأجراس، نتمنى لكم عيد ميلاد سعيد" وغيرها أداء كل من نجوم الفرقة داليا فاروق، إنجي محسن، عمرو مدحت، مصطفى مدحت، خالد سمير، ليلى إبراهيم، سلمى الجبالي، إبراهيم ناجي، مينا رفائيل، ونورا الألفي.



يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تشكلت رسميا عام 1964، ويشرف عليها حالياً الدكتورة داليا فاروق وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتبارها أحد أرقى أشكال الفنون.

