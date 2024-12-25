المستشفيات التعليمية: لأول مرة نتخطى 4 آلاف إجراء طبي ضمن قوائم الانتظار

قال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار ، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إن مؤتمر الإعلان عن زراعة صمام القلب الأورطي بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين بهذا النوع من التداخلات الدقيقة.

وأضاف خلال مؤتمر للاحتفال بنجاح إجراء الحالة رقم 100 لزراعة صمام القلب الأورطي باستخدام القسطرة TAVI بمعهد القلب القومى، أن الهيئة حققت أرقاما قياسية في هذا العام في ظل مواجهة المصاعب في توفير الكثير من المستلزمات الطبية.

وأوضح أن الدولة قدمت الدعم بقوة وهو ما انعكس بشدة على العمل داخل الهيئة والمعاهد والمستشفيات التعليمية.

وتابع مصطفي أن الهيئة استطاعت في سبتمبر ٢٠٢٤ تقديم أعلي رقم قياسي لأول مرة من ٢٠١٩ في أرقام قوائم الانتظار وتخطي ٤ آلاف إجراء طبي من الإجراءات المعقدة والتداخلات الطبية.