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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

قرارات مجلس اتحاد الكرة في اجتماعه الثاني.. تشكيل اللجنة الفنية وعمومية لتعديل اللائحة

هاني ابو ريده
هاني ابو ريده
منار نور
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عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اجتماعا، اليوم بحضور جميع الأعضاء.

وفي بداية الجلسة وجه وليد العطار الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم، طالباً الإعفاء من مهام المدير التنفيذي لما تعرض له من ضغوط وتحديات طوال الفترة الماضية مع استعداده لخدمة الاتحاد في أي منصب آخر، وعليه قدم رئيس المجلس ونائب الرئيس و الأعضاء الشكر على ما قام به و قرروا إسناد مهمة المنسق لمجلس الإدارة له.

كما اتخذ مجلس الإدارة في اجتماعه القرارات التالية:
١- التصديق على محضر الاجتماع السابق 
٢- تكليف الدكتور مصطفى عزام بالعمل مديراً تنفيذياً للاتحاد 
٣- إلغاء جميع القرارات المالية والتعيينات التي  تمت خلال شهري نوفمبر الماضي و ديسمبر الحالي قبل تولي مجلس الإدارة مهامه مع تكليف المدير التنفيذي بمراجعة القرارات المماثلة التي تم اتخاذها في بقية الشهور الستة الأخيرة 
٤- تكليف السيد المدير التنفيذي بمتابعة اللجان المشكلة للانتهاء من عمليات التسليم و التسلم 
٥- فيما يخص التكليفات التي تم إسنادها خلال الاجتماع السابق للسادة أعضاء المجلس تم الأتي: 
- استمع المجلس لعرض الأعضاء عن المهام المكلفين بها و وجه السيد رئيس الاتحاد الشكر لهم على الجهد المبذول و تقرر إحالة التقارير للجان التي ستشكل الجلسة القادمة 
٦- قرر المجلس تشكيل اللجنة الفنية على النحو التالي : 
الكابتن / حسن شحاتة 
الكابتن / محسن صالح 
الكابتن / علي أبو جريشة
الكابتن / حلمي طولان 
الكابتن / حسن فريد 
الكابتن / محمد عمر 
الكابتن / أحمد حسن 
الكابتن / عبد الظاهر السقا
والمدير الفني للاتحاد بصفته 
٧- اطلع المجلس على التقرير المقدم من المدير الفني للاتحاد و تقرر إحالته للجنة الفنية المشكلة لعرض توصياتها بشأنه 
٨- اطلع المجلس على تقرير إدارة المسابقات و وافق على ما جاء به و تقرر عرض مقترح الموسم المقبل شفي الجلسة المقبلة، فيما تم الموافقة على المقترح المقدم  بتحديد بدلات مراقبي المباريات اعتباراً من الأول من يناير.
كما تقرر تشكيل لجنة المسابقات على النحو التالي:
سيد بخيت                رئيساً للجنة
خالد كامل                 عضواً
ياسر رأفت                 عضواً 
مجدي الشيخ        عضواً عن القسم الثاني ( ب )
مصطفى عيسى    عضواً عن القسم الثالث 
ناصر فراج         مقرراً 
٩- قرر المجلس صرف مستحقات الحكام في جميع الأقسام طبقا للكشف المعد من، چيمس حنا  المدير المالي للجنة الحكام.
١٠- تقرر رفع بدلات  التحكيم في جميع المسابقات اعتباراً من الأول من يناير المقبل و ذلك طبقا للكشف التفصيلي المقدم.
١١- اعتباراً من الأول من يناير المقبل يتحمل الاتحاد مصروفات التحكيم في جميع المسابقات سواء للفريق الأول أو المراحل السنية المختلفة و ذلك تخفيفاً على الأندية فيما عدا مسابقة القسم الأول 
١٢- عدم الموافقة على الجمع بين العمل في الاتحاد و إداراته و العمل بالمنتخبات الوطنية 
١٣- يُمنع قيد أي لاعب في فترة القيد المقبلة ( يناير ٢٠٢٥ ) إلا بعد سداد كامل رسوم القيد مقدماً ، وتكليف الأندية بسداد الديون المستحقة عليها للاتحاد، مع مد فترة القيد الشتوية من ١ يناير حتى ٨ فبراير المقبلين.
١٤- الموافقة على هيكل إدارة الإعلام المقدم من أسامة إسماعيل
١٥- تعديل بدلات المديرين الفنيين للقطاعات طبقا للكشف المقدم.
١٦- قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للاتحاد للانعقاد غير العادي و ذلك لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي و التي سيتم عقد ورش عمل بشأنها قبل إرسالها إلى الأعضاء ، بالإضافة إلى انتخاب اللجان القضائية و مناقشة مقترح تعديل شكل المسابقات.

اتحاد الكرة حسن شحاته هاني ابو ريده

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