بعد الهزيمة من الأهلي.. لاعب شباب بلوزداد يشتبك مع مدرب ورئيس النادي

قال الإعلامي أمير هشام، إن اللاعب طلال بوصوف دخل في اشتباكات لفظيى مع مدربه ورئيس النادي بسبب الهزيمى الثقيلة من النادي الأهلي.

وكتب هشام من خلال حسابه على فيس بوك: "صحيفة الخبر الجزائرية: طلال بوصوف لاعب شباب بلوزداد طالب بالرحيل من الفريق بعد دخوله في اشتباكات لفظية مع مدربه ورئيس النادي إثر الهزيمة القاسية من الأهلي".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوز كبيرا على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بدوري الأبطال، بينما جاء أورلاندو بايرتس في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وشباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وستاد أبيدجان في المركز الأخير بنقطة وحيدة.