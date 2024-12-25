الأهلي يعلن مدة غياب رضا سليم بعد إصابته بقطع في الغضروف

أعلن أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتيجة الفحوصات التي خضع لها رضا سليم لاعب الفريق، والتي أثبتت إصابته بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى.

ووفقا لطبيعة الإصابة التي تعرض لها رضا سليم فإنه من المتوقع أن يغيب اللاعب عن الأهلي لمدة تصل إلي شهرين أو أكثر، وذلك يتوقف على طريقة العلاج التي يخضع لها اللاعب.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق فوزا كبيرا على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بدوري الأبطال، بينما جاء أورلاندو بايرتس في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وشباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم ستاد أبيدجان في المركز الأخير بنقطة وحيدة.