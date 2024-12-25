القسام: أطلقنا صاروخ "سام 7" تجاه مروحية صهيونية من طراز أباتشي

أعلنت كتائب القسام المقاومة التابعة لحركة حماس أنها أطلقت صاروخ من نوع "سام 7" تجاه مروحية صهيونية من طراز أباتشي غرب مخيم جباليا شمال القطاع، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

كما ذكرت كتائب القسام أنها تنشر صورا لقنصها جنديا إسرائيليا في شرق جباليا شمالي القطاع.

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة (حماس)، اليوم الأربعاء، مشاهد من المعارك الدائرة بين مقاتليها وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع، في منطقة المخيم الجديد شمال النصيرات.

كان أحد الجنود يعتلي الدبابة الإسرائيلية لحظة إصابتها بصورة مباشرة، حيث سُمعت تكبيرات مقاتلي القسام بعد الاستهداف مباشرة.

وثقت المشاهد، أيضا، استيلاء مقاتلي القسام على طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "إيفو ماكس".

ويتعرض المخيم الجديد في النصيرات لعمليات توغل وقصف إسرائيلي متكررة في ظل مساعي جيش الاحتلال إلى توسعة محور نتساريم الفاصل بين شمالي قطاع غزة ووسطه وجنوبه.