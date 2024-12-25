محمد الناظر: خدمات طبية مجانية للمواطنين في جميع المحافظات قريبًا

أعلن الدكتور محمد هاني الناظر، أخصائي الأمراض الجلدية، نجل الدكتور الراحل هاني الناظر، عن خطته لإطلاق سلسلة عيادات جديدة تحمل اسم "طبيب الغلابة"، تهدف إلى تقديم خدمات علاجية مجانية لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وخلال حواره مع الإعلامي شريف نور الدين، في برنامج «أنا وهو وهي» عبر قناة صدى البلد، أكد الدكتور محمد الناظر، أن المشروع يهدف إلى استكمال مسيرة والده الإنسانية والطبية، مشيرًا إلى أن جميع تكاليف المشروع سيتم تحملها بالكامل لضمان تقديم الخدمة دون مقابل.

وأوضح الدكتور محمد الناظر، أن أولى عيادات "طبيب الغلابة" ستفتتح مطلع العام 2025، وستكون البداية من مقر عيادة والده الراحل في منطقة الدقي، أمام المركز القومي للبحوث.

ويأتي المشروع كخطوة جديدة لتعزيز دور الطب المجتمعي في مصر، ولتقديم الدعم لغير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.

وأكد الدكتور محمد الناظر: "نسعى لتوسيع نطاق المبادرة لتصل إلى جميع المحافظات، تكريمًا لإرث والدي الإنساني".