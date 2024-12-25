خبير صحة: الإنفلونزا تقتل 700 ألف سنويًا ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة

أكد الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة بجامعة الزقازيق، أن أمراض الإنفلونزا تنتشر بشكل ملحوظ خلال أشهر الشتاء من نوفمبر وحتى مارس، نتيجة لانخفاض درجات الحرارة، مشددًا على أهمية الاحتراز من هذه الأمراض التي تتسبب في وفاة حوالي 700 ألف شخص سنويًا حول العالم.

نصائح للوقاية من الإنفلونزا

خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، قدم الدكتور المر مجموعة من النصائح الهامة للوقاية من أمراض الإنفلونزا:

ارتداء الملابس المناسبة : الاهتمام بتدفئة الجسم باستخدام طبقات من الملابس، مع استخدام الكوفيه لحماية الرقبة.

: الاهتمام بتدفئة الجسم باستخدام طبقات من الملابس، مع استخدام الكوفيه لحماية الرقبة. أخذ تطعيم الإنفلونزا : وهو إجراء أساسي خاصة لكبار السن والأفراد الأكثر عرضة للإصابة.

: وهو إجراء أساسي خاصة لكبار السن والأفراد الأكثر عرضة للإصابة. النظافة الشخصية : غسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

: غسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية. التباعد الاجتماعي: خاصة عند التعامل مع أفراد مصابين بأمراض تنفسية.

النظام الغذائي وأهميته

وأشار الدكتور المر إلى أن النظام الغذائي الصحي يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز المناعة، حيث ينصح بـ:

تناول الخضروات والفاكهة : لدعم الجسم بالفيتامينات والمعادن.

: لدعم الجسم بالفيتامينات والمعادن. البروتينات الصحية : مثل الأسماك والدواجن.

: مثل الأسماك والدواجن. الألبان والبيض : يمكن تناولها حتى في حالة الإصابة بالأمراض التنفسية، لكن دون إفراط.

: يمكن تناولها حتى في حالة الإصابة بالأمراض التنفسية، لكن دون إفراط. الزنك والفيتامينات : ضرورية خاصة لكبار السن لتعزيز المناعة.

: ضرورية خاصة لكبار السن لتعزيز المناعة. وجبة الإفطار: شدد على أنها الوجبة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها لدورها الحيوي في توفير الطاقة للجسم.

رسالة للمواطنين



اختتم الدكتور عبداللطيف المر حديثه بدعوة المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتبني أنماط حياة صحية للحفاظ على سلامتهم خلال موسم انتشار الإنفلونزا.