وزير الرياضة ونظيره الإماراتي يعقدان جلسة حوارية حول ريادة الشباب واستكشاف الفضاء

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة حوارية مع عدد من الشباب المصري من مختلف المحافظات حول ريادة الشباب واستكشاف الفضاء.

استهل الدكتور أشرف صبحي اللقاء بالترحيب بالسيد الوزير والشباب الحاضرين، مؤكدًا على أهمية هذه اللقاءات في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العربي في مجال تمكين الشباب.

كما أكد وزير الشباب والرياضة على أن الشباب هم قادة المستقبل، وعلينا جميعًا دعمهم ليكونوا على دراية بالتحديات العالمية وبفرص الابتكار والإبداع. هذا اللقاء يمثل خطوة أخرى نحو تعميق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات، وإتاحة الفرصة لشبابنا للاستفادة من خبرات ملهمة مثل تجربة الدكتور سلطان النيادي.”

من جانبه، تحدث الدكتور سلطان بن سيف النيادي عن تجربته الرائدة كأول رائد فضاء عربي يقوم بمهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية، حيث استعرض التحديات التي واجهته وكيف شكلت رحلته مصدر إلهام للشباب العربي.

حيث اوضح قائلا: "رحلتي إلى الفضاء كانت تجربة استثنائية حملت فيها أحلام وطموحات الشباب الاماراتي والعربي إلى أفق جديد. قبل 5 سنوات كنا اشخاص عاديين ولكن كان لدينا حلم كبير وفرصة اتيحت لنا مع التخطيط الجيد، تمكنا من الوصول الى ما نحن عليه الان".

وفي ختام حديثه حرص والدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشئون الشباب بالإمارات، على ايصال رسالة للشباب والتشديد على سعيهم وراء أحلامهم مهما بدت مستحيلة، والمثابرة والتعلم كل يوم شيء جديد