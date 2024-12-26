أخبار دمياط.. المحافظ يشارك الأقباط احتفالهم بعيد الميلاد..ومتابعة المبادرات الرئاسية

شهدت محافظة دمياط على مدار امس العديد من الأحداث والفعاليات المتنوعة منها.

محافظ دمياط يزور كنيسة الروم الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد



زار الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، اليوم الأربعاء ،باحتفالات كنيسة الروم الأرثوذكس، بعيد الميلاد المجيد ، حيث قدم التهنئة بهذه المناسبة المجيدة إلى الأب بندليمون راعى الكنيسة.

وكيل تعليم دمياط يشارك الأقباط فرحة عيد الميلاد



قام ياسر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، احتفال كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، بعيد الميلاد المجيد، مقدماً لهم أجمل التهاني وأطيب الأمنيات.

محافظ دمياط: تسكين الفئات الأولى بالرعاية بالوحدات المتاحة



كما قام الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي ، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و مديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى عدد من المديريات.

محافظ دمياط يتفقد القافلة الطبية وخدمات المبادرة الرئاسية بجمصه



وعلى صعيد اخر،تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، خدمات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان " التى انطلقت اليوم بقرية جمصة شرق بمركز كفر البطيخ، حيث رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط .

تعرف على الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان دمياط



ما تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع انشاء مبنى ديوان عام المحافظة، خلال زيارته التفقدية اليوم والتى رافقه خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.