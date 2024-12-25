الداخلية تداهم مصنع ومخزن مكملات غذائية غير صالحة بالإسماعيلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مصنع لإنتاج المكملات الغذائية بدون مستندات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في الإسماعيلية.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي قيام (مالك مصنع ومخزن "بدون ترخيص" - كائنان بدائرة قسم شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) بإنتاج مكملات غذائية مستخدماً خامات غير صالحة للتصنيع وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وصلاحية وهمية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور.. وعُثر بداخل المصنع والمخزن المشار إليهما على (1,150 مليون عبوة سكر تخسيس – قرابة 2,9 مليون عبوة مكمل غذائي متنوع – كمية كبيرة من الخامات والأدوات المستخدمة فى الإنتاج " غير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر ")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.