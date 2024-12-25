الوزراء: بنهاية 2025 سنكون قادرين على تلبية احتياجات الصناعة من الغاز

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه بنهاية عام 2025 سنكون قادرين على تلبيه احتياجات الصناعة من الغاز، مضيفًا أنه تم اعتماد خطة سيتم الإعلان عنها خلال أسبوع بخصوص موضوع الغاز.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في لقاء مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة، أن نعمل بقوة على مموضوع التخليص الجمركي وزيادة أيام العمل في الجمارك، متابعًا أن الصادرات قضية الدولة لسد الفجوة الدولارية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا نواصل العمل لتسهيل الإجراءات الجمركية، مستدركًا أننا نأمل أن تجني مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة هو الأكبر والأكثر انتشارًا وتأثيرًا في مصر.