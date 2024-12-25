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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

ختام مهرجان القناطر الخيرية الأول للفنون | تفاصيل

خلال حفل ختام مهرجان القناطر الخيرية
خلال حفل ختام مهرجان القناطر الخيرية
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اختُتمت مساء اليوم الأربعاء، بقصر ثقافة القناطر الخيرية، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان القناطر الخيرية للفنون والثقافة، الذي أقيم برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، على مدار سبعة أيام مليئة بالإبداع.

شهد حفل الختام الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، د. نهى نبيل، مدير عام الإقليم، ياسر فريد، مدير عام الثقافة بالقليوبية.

وأعرب نائب رئيس الهيئة، خلال كلمته، عن شكره وتقديره للدعم الكبير من وزير الثقافة ومحافظ القليوبية للفعاليات ولكل القائمين على الإعداد والتنفيذ، مقدما درع الهيئة للمحافظ تقديرا لجهوده في دعم المشروعات الثقافية بالمحافظة، وتسلمه مدير عام الفرع.

وأكد "ناصف"، أن قصر ثقافة القناطر الخيرية سيشهد مستقبلا المزيد من الفعاليات الثقافية الكبرى التي تستهدف تنمية الوعي المجتمعي وتشجيع المواهب وتعزيز الهوية والانتماء وإثراء الذائقة الفنية.

فعاليات متنوعة 

استهلت الفعاليات بتنفيذ ورش فنون تشكيلية تضمنت رسم الكاريكاتير تدريب الفنانة شيرين شحات، وورش أعمال يدوية مثل صناعة مجسم "رجل الثلج" بإشراف أماني محفوظ وأماني جمعة، بالإضافة إلى ورشة أركت قدمها الفنان حامد شاكر، كما قدمت مكتبة الطفل محاضرة تثقيفية للأطفال حول مكانة الأم ودورها في المجتمع، قدمتها منار الإسلام رجب.

وقدمت فرقة شبرا الخيمة للموسيقى العربية باقة من أجمل الأغاني الوطنية والتراثية، منها "يا حلاوة الدنيا، عظيمة يا مصر، يا حبيبتي يا مصر".

المهرجان أقيم بالتعاون بين إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة القليوبية، والإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة د. مسعود شومان، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وشهد على مدار أيامه إقبالا وتفاعلا كبيرا من أبناء المحافظة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة القناطر الخيرية مهرجان القناطر الخيرية للفنون والثقافة

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