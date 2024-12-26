فنانة تشكيلية مصرية حديث جمهور نادي إشبيلية.. ماهيتاب محمد تحكي قصة شهرتها في إسبانيا

تحدثت ماهيتاب محمد، الفنانة التشكيلية، صاحبة لوحة نافاس العالمية، غن تفاصيل كيف تم اختيارها لرسم اللوحة لتصبح حديث نادي إشبيلية.

وقالت خلال لقائه عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "كنت سعيدة جدًا لما شوفت البروجكت بتاع لوحة (نافاس) على صفحات السوشيال ميديا لنادي إشبيلية".

وأضافت: "قررت أغير في ملامح صورة (نافاس) اللي رسمتها عشان تكون ملحمية وتعبر عن تاريخه الكروي".

وتابعت: "وسيط مصري بلغني أن نادي إشبيلية طلب إني أرسم بورتريه للاعبه الأسطوري (نافاس)"، مشيرة: قررنا رسم نافاس على خلفية الأهرامات لارتباطه بالأسطورة والتاريخ.

وأصبحت ماهيتاب محمد، الفنانة المصرية، حديث جمهور "إشبيلية"، الإسباني بعد رسمها لـ"نافاس"، أسطورة النادي أمام الأهرامات.