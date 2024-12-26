أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

يشهد الطقس السعودي اليوم، الخميس، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: “جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة”، مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وفي تقريره اليومي عن حالة الطقس بالمملكة، توقع المركزالوطني للأرصاد أيضًا نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: “الرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية”.

ونبه التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15- 40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.

وأشار إلى أن حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية تتحول مساءً لجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.