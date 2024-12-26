معدل التضخم السنوي في روسيا يسجل 9.5% خلال عام 2024

سجل متوسط معدل التضخم السنوي في روسيا 9.5% خلال العام 2024، بحسب بيانات أسبوعية كشفت كذلك عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.33% خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 ديسمبر، بحسب ما قالته وكالة الإحصاء الروسية "روستات"

وجاءت أرقام التضخم بعد قرار البنك المركزي الروسي غير المتوقع، الأسبوع الماضي، بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 21%. وذكر المركزي الروسي أن تشديد السياسة النقدية ساهم في توفير ظروف مناسبة لخفض التضخم نحو مستهدفه عند 4%.

تسببت أسعار الفواكه والخضروات الأكثر تقلباً بصورة كبيرة في الارتفاع الإجمالي لمؤشر أسعار المستهلكين خلال الأسبوع الماضي، مع زيادة أسعار الخيار بنسبة 8.3%، والطماطم بنسبة 1.9% مقارنة بمستوياتها في الأسبوع السابق عليه، وفقاً لبيانات وكالة الإحصاء الروسية.

ومن بين الأطعمة الأخرى الأقل تقلباً في أسعارها من الخضروات والفاكهة، زادت أسعار البيض 1.7%، وأسعار الأسماك المجمدة بنسبة 1.4%، بحسب وكالة رويترز.

وفي تقديرات سابقة، توقع البنك المركزي الروسي أن يسجل معدل التضخم خلال العام 2024 مستوى 8.5% على الأكثر.

وذكر رئيس قطاع السياسة النقدية بالبنك المركزي، أندري غانغان، في تصريح لوكالة إنترفاكس للأنباء الروسية، يوم الثلاثاء، أن معدل التضخم لإجمالي العام سيتراوح بين 9.6 و9.8%.