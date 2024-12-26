لدعم المرأة الريفية .. الزراعة توزع أبقارًا مجانية بأسوان

أكد دكتور هانى درويش المدير التنفيذي لمشروعات التنمية الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL) أن المشروع قام بتوزيع 32 منحة أبقار لعدد ٤٦ سيدة كل إثنين فى واحد بمنطقة وادى النقرة محافظة أسوان منحة من المشروع التابع لوزارة الزراعة والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "ايفاد".

وأضاف "درويش" ان القرى المستفيدة من المنح قرية الحكمة وقرية لآمال و قرية البراعم و قرية الكرامة و قرية المنار وذلك من خلال خطة وزارة الزراعة لإقامة مجتمع زراعى متكامل بمناطق الإستصلاح الجديدة وإيمانًا بدور المرأة الريفية في بناء المجتمع الزراعي ,



وقال المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة انه سبق وتم توزيع مرحلتين من المنح لعدد 202 منحة للمرأة الريفية بمناطق عمل المشروع (أبقار – جاموس – أغنام – ماكينات خياطة – منحل – رياشات ) لتساعد المرأة على إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل , مما يساعد على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة للأسرة الريفية.

مشيرا إلى قيام وزراء التخطيط والزراعة والري ومحافظ المنيا السبت الماضي بتوزيع منح لعدد 700 سيدة ريفية بمناطق عمل المشروع وكذلك معدات وآلات زراعية على المزراعين وبعض الجمعيات الزراعية بمحافظة المنيا.