إضرام النار فى سيارة شخص بكفر الشيخ .. الداخلية تكشف التفاصيل

نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بقيام آخر بإضرام النار بسيارته وتواطؤ الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ مع مرتكب الواقعة وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده فضلاً عن إحتجاز أسرته والتعدى عليهم دون وجه حق.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 16 الجارى نشب حريق بأحد الأكشاك كائن بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ تتواجد بداخله سيارة الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وكذا مركبة " توك توك " ملك شقيقه ، على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وتم إخماد الحريق ومنع إمتداده وبسؤال مالكى المركبتين إتهما شقيقتهما ( ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهم بسبب الميراث.

وبسؤال المشكو فى حقها أنكرت ما نُسب إليها وعللت إتهامهما لها نكاية بها لذات السبب.

وبسؤال زوجة المذكور أقرت بمشاهدتها لشقيق زوجها يقوم بسحب كمية من البنزين من مركبة التوك التوك الخاصة به وإضرام النيران بالمركبتين ولاذ بالهرب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وعرض الأطراف على النيابة العامة.. وجار إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم بالنشر لإدعائه الكاذب.