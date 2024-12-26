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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

سلسلة ريلمي 13 Pro صاحبة التصميم الانيق : استكمال النجاح بالتعاون مع سونى

ريلمى يتفوق على نفسه فى احدث اصداراته
ريلمى يتفوق على نفسه فى احدث اصداراته
احمند عبد القوى
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تستكمل ريلمى سلسلة نجاحاتها باطلاق سلسلة الهواتف realme 13 Pro، التي تضم إصدارين مميزين: realme 13 Pro+ وrealme 13 Pro وهو ما ياتى استكمالا للنجاح الكبير الذى حققه realme 12 كما ياتى كحلقة وصل لاستكمال النجاحات المتتاليه للعلامة التجارية ريلمى تمهيدا لاطلاق   realme 14 pro المقرر اطلاقه بمصر قبيل منتصف عام ٢٠٢٥ .


فتح العلبة: لحظة التشويق

عند فتح علبة الهاتف، تجد تصميمًا أنيقًا يعبّر عن روح الابتكار..حيث تتضمن العلبة كل ما يحتاجه المستخدم: الهاتف، كابل الشحن، شاحن سريع ( علما بان ريلمى اكثر شركة بالعالم مشهورة  بالسرعة الشديدة لهواتفها )   ، ودليل المستخدم.
اما  الهاتف نفسه يأتي بإطلالة مذهلة، مع ألوان  جديدة جذابة مما يضفي لمسة جمالية على التصميم.

ميزات الكاميرا
تأتي الهواتف بأنظمة كاميرا متطورة مزودة بمستشعرين من سوني، مما يمنح المستخدمين القدرة على التقاط صور وفيديوهات بأعلى دقة.
و يتميز realme 13 Pro+ بأول كاميرا رئيسية مدعومة بمستشعر Sony IMX890 مع ميزة التثبيت البصري (OIS)، بينما يأتي realme 13 Pro مع مستشعر Sony IMX882 وميزة OIS أيضًا.

تقنية التصوير
قدمت ريلمي تقنية HYPERIMAGE+، وهي خاصية تصوير مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعزز من دقة الصور ويضمن الحفاظ على تفاصيل الصورة بالكامل.

التصميم والبطارية
تتوفر السلسلة بثلاثة ألوان أنيقة مستوحاة من رؤية مونيه الفنية: الذهبي، البنفسجي، وأخضر الزمرد. كما يتميز الهاتف بقدرة شحن فائقة 80W SUPERVOOC وبطارية قوية بسعة 5200mAh، وتصنيف IP65لمقاومة الماء والغبار.

الأداء
مدعومة بمعالج Snapdragon 7s Gen 2، تحقق سلسلة realme 13 Pro أداءً استثنائيًا، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت وذاكرة داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

تجربة الصوت
تقدم الهواتف تجربة صوت مميزة من خلال مكبرات صوت ستيريو مزدوجة عالية الدقة، مما يعزز تجربة الاستمتاع بالتطبيقات المختلفة.

تجمع سلسلة realme 13 Pro  بين التكنولوجيا المتقدمة، التصميم الأنيق، وقدرات الصوت الممتازة، مما يجعلها منافسًا قويًا في سوق الهواتف الذكية.

من جانبها قالت  غادة يحيى، مدير العلاقات العامة لشركة ريلمي في الشرق الأوسط  تتميز مجموعة هواتفنا الجديدة realme 13 Pro+ وrealme 13 Pro بمواصفات فريدة. فكاميرا الهواتف الجديدة هي الأولى في السوق التي تحتوي على مستشعرات من سوني، بالإضافة إلى معالجات قوية توفر دقة عالية.

واضافت نحن نشهد مبيعات قوية، ونتطلع إلى طرح هاتف ريلمي 14 pro  خلال الربع الأول أو الثاني من عام 2025.

شحن سريع ريلمى 13 pro 13 pro سونى

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