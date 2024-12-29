رئيسا «الوزراء» و«النواب» يتقدمان المُعزين في زوج النائبة شادية خضير

توافد عدد كبير من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة، على مسجد المشير طنطاوي، مساء اليوم الأحد؛ لتقديم واجب العزاء للنائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب والبرلمان العربي، في وفاة زوجها.

وكان على رأس الحضور، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إضافة إلى عدد من الوزراء، ووكلاء المجلس، ونواب البرلمان الذين حرصوا على مؤازرة النائبة شادية خضير وأسرتها في هذا المصاب الأليم.

وأعرب الحضور عن خالص تعازيهم للنائبة وأسرتها، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما شهد العزاء، حضور عدد من الشخصيات السياسية والعامة الذين أبدوا دعمهم للنائبة شادية خضير.