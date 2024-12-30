خبير تغذية: البطاطا المسلوقة تخلص طفلك من الإسهال

قدم الدكتور أحمد البدوى خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، الأطعمة التى تخلص طفلك من الإسهال..

البطاطا تخلص طفلك من الإسهال..

البطاطا المسلوقة يُوصى بها لعلاج الإسهال عند الأطفال لعدة أسباب:

1. احتواؤها على النشا: البطاطا المسلوقة غنية بالنشا، وهو يعمل على امتصاص السوائل الزائدة في الأمعاء ويساعد على تكوين براز أكثر صلابة.

2. سهولة الهضم: البطاطا المسلوقة خفيفة على المعدة وسهلة الهضم، مما يجعلها طعاماً مناسباً للأطفال الذين يعانون من الإسهال، حيث تكون أمعاؤهم حساسة.

3. غنية بالعناصر الغذائية: البطاطا تحتوي على البوتاسيوم الذي يُعتبر مهماً لتعويض المعادن المفقودة بسبب الإسهال، وبالتالي تساهم في منع الجفاف.

4. قليلة الألياف: الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف مثل البطاطا المسلوقة لا تحفز حركة الأمعاء الزائدة، مما يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي.

لهذا تُعتبر البطاطا المسلوقة خياراً جيداً في نظام غذائي للأطفال المصابين بالإسهال.