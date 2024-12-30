حماس تخطط منذ 2016.. إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن هجوم 7 أكتوبر

نقلت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن مصادر عسكرية زعمها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حصل على وثائق تفصيلية تكشف أن حركة حماس كانت تخطط لهجوم 7 أكتوبر منذ عام 2016.

ووفقًا للوثائق المزعومة التي حصل عليها جيش الاحتلال من حواسيب حماس، فإن الحركة كانت تتابع تحركات رؤساء المجالس المحلية في غلاف غزة، بالإضافة إلى جميع الاجتماعات الأمنية الخاصة مع القيادة العسكرية الإسرائيلية.

وأظهرت الوثائق أن حماس كانت تمتلك بنوك أهداف في كل بلدة من بلدات غلاف غزة، ما يشير إلى التنسيق الكبير الذي كانت تخطط له الحركة على مدى السنوات.

وأكدت القناة أن حماس كانت تمتلك معلومات حساسة بشأن اجتماعات مسئولي الأمن الإسرائيليين، بما في ذلك أسماءهم وأرقام هواتفهم، إذ تمكنت الحركة من اختراق الحواسيب الخاصة بعناصر الأمن الإسرائيلي.

وفي تطور آخر، نقلت القناة 12 عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه عثر على توثيق تفصيلي داخل حواسيب حماس في غزة يتضمن معلومات عن نقاط حساسة في جنوب إسرائيل، ما يثبت أن الحركة كانت تراقب كل خطوة لرؤساء المجالس في غلاف غزة، وضباط الأمن، و السكان.