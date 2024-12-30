بمشاركة النني.. الجزيرة يفوز على العين ويتأهل لنصف نهائي كأس الإمارات

نجح فريق الجزيرة في حجز مقعده في الدور قبل النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد فوزه المثير على ضيفه العين بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، خلال المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على استاد محمد بن زايد.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الجزيرة (3-2)، ليعادل نتيجة الذهاب التي انتهت لصالح العين (1-0)، ما دفع الفريقين إلى اللجوء لركلات الترجيح بعد تعادلهما (3-3) في مجموع المباراتين.

شهد اللقاء تألق رامون ميراز الذي سجل هدفين للجزيرة في الدقيقتين 24 و72، فيما أضاف فينيسيوس ميلو هدفًا قاتلًا في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

من جهة العين، افتتح خالد البلوشي التسجيل في الدقيقة 12، قبل أن يعيد ماتيو سانابريا الأمل لفريقه بهدف في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي ركلات الترجيح، سجل للجزيرة كل من كيبانو، محمد النني، جاي داي وأحمد فوزي، بينما سجل للعين سفيان رحيمي وإيريك. وبرز حارس الجزيرة، ستوجان ليكوفيتش، بتصديه لركلتي بندر الأحبابي ولابا كودجو، ليقود فريقه إلى نصف النهائي لملاقاة الوصل في مواجهة مرتقبة.