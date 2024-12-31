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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

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ملابس ثقيلة وكمامة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار ليلة رأس السنة ..فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على القاهرة الكبرى في يوم الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2025.

ونصحت "غانم" خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية صدى البلد، الراغبين للخروج مساءاً للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والكمامة والابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة، بسبب سقوط الأمطار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في حالة الطقس خلال ساعات نهار اليوم حيث تتساقط الأمطار على المحافظات الساحلية بشكل كبير مضيفة أن الأمطار تمتد للمحافظات الداخلية الموجودة في جنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء وتكون متوسطة.

وتابعت منار غانم، أن درجات الحرارة خلال ساعات الليل التي تتزامن مع الاحتفال برأس السنة الميلادية ستكون 10 درجات، وتنخفض إلى 7 درجات في المدن الجديدة و4 درجات في الصعيد وتصل إلى الصقيع في بعض المناطق.

وتوقعت منار غانم، أن الاستقرار في حالة الطقس مستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل مع استمرار البرودة ليلا.

سقوط الأمطار منار غانم لأرصاد الجوية رأس السنة الميلادية 2025

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