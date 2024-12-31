أوكرانيا : طائرة بدون طيار تابعة للبحرية دمرت مروحية روسية لأول مرة

قالت المخابرات العسكرية الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن إحدى طائراتها البحرية بدون طيار دمرت مروحية روسية وألحقت أضرارا بأخرى في البحر الأسود، وفق ما أوردت صحف دولية.

وذكرت وكالة التجسس الأوكرانية على تليجرام إن طائرة بدون طيار بحرية من طراز ماجورا في 5 مزودة بصواريخ ضربت مروحية روسية من طراز مي-8 في معركة بالقرب من رأس تارخانكوت على الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم يوم الثلاثاء.

وأضافت وكالة التجسس الأوكرانية إن هذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها طائرة بدون طيار تابعة للبحرية الأوكرانية هدفا جويا.

ولم يصدر أي تعليق من روسيا.

وقال ميخائيل رازفوزهايف، حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا، على تطبيق تيليجرام إن سفينتين بدون طيار دمرتا بالقرب من الساحل خلال الليل.

وأفاد المدون العسكري الروسي البارز فويني أوسفدوميتل بإسقاط مروحية روسية بواسطة طائرة بدون طيار تابعة للبحرية الأوكرانية.

وقال إن مروحية روسية ثانية تمكنت من الوصول إلى المطار بعد تعرضها لأضرار من الهجوم.