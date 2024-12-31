قبل عرضه .. طرح البوسترات الأولي لمسلسل "إقامة جبرية"

طرحت منصة watch it البوسترات الأولي لأحدث أعمالها وهو مسلسل “إقامة جبرية” ، وذلك قبل انطلاق عرضه يوم ٨ يناير.

ونشر الحساب الرسمي watch it عبر موقع انستجرام البوسترات الفردية الأولى للمسلسل لكل من النجوم عايدة رياض ، جلا هشام ، أحمد والي ، حازم إيهاب.

برومو إقامة جبرية



وفى وقت لاحق طرحت watch it البرومو الدعائي للمسلسل وظهر فى البرومو ملامح قصة المسلسل والتى تدور حول قصة حب قوية تجمع هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي ولكن يدخلون فى أزمات قد تهدد العلاقة وتحاول صابرين الوصول لحلول لتلك الأزمات للحفاظ على العلاقة بين هنا الزاهد والشرنوبي.



معلومات عن إقامة جبرية

المسلسل مكون من 10 حلقات ويتم عرضه حصريا على منصة واتش أت ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج ومن المفترض أن يتم عرضه مع بداية شهر أكتوبر القادم.

صابرين ومسلسل إقامة جبرية

من ناحية أخرى كشفت الفنانة صابرين عن سر انجذابها لدورها فى مسلسل إقامة جبرية، المقرر أن يعرض قريبا على إحدى المنصات الرقمية.

وقالت صابرين لـ صدى البلد: "هناك اختلاف كبير بين دورى فى مسلسل "إقامة جبرية" و"مسار إجبارى"، حيث أقدم فى العمل الأول شخصية دكتورة نفسية تحاول الوصول لمعالجة بعض الشخصيات فى العمل، وهو دور جديد ومختلف عن الأعمال التى قدمتها من قبل أيضا، وهذا كان سببا رئيسيا فى مشاركتى بالعمل، حيث يحمل كثيرا من التفاصيل المختلفة، ومختلف تماما عن دورى فى "مسار إجبارى" الذى أقدم فيه شخصية الأم.