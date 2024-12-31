وزير الرياضة: زعلت عند خسارة الأهلي من باتشوكا.. وقلت للخطيب دا قدر

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: “زعلت جدا أما الأهلي خسر مباراة باتشوكا، وانا كوزير رياضة مش عايز حد يبقي زي، مش أنا مصر، وكل تطوير يحدث أنا بتباهي به، ولدينا أكبر الأندية الموجودة وهم النادي الزمالك والأهلي، وبدأ يكون هناك أندية تخرج بشكل جيد”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “سنة سعيدة”، المذاع عبر فضائية “المحور”: “كنت أتمني اننا نكمل النهائي وقولت للخطيب دا قدر، وكنت عامل حسابي أني أمثل مصر والرئيس السيسي للجائزة التي أعتز بها، ولكن قدر الله وما شاء فعل”.

وتابع “نجهز لدورة الألعاب الإفريقية 2027 ونجهز لها لأنها معقدة شوية، ومرة أتعلمت زمان من دكتور كبير فى التنمية البشرية فقال أن الإنسان يجب أن ينظر إلى الجانب الإيجابي ويبص فى المرأة يعجب بنفسه، ونحن فى الرياضة المصرية نسينا الألعاب الفردية”.

وأشار وزير الشباب والرياضة: “نظمنا 440 بطولة عالم وبطولة إفريقية على أرض مصر، وقمنا كأس العالم لكرة اليد، ووضعنا شكل جديد".