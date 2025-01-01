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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

تفاصيل محاكمة اللاعب "رجب عمران" في واقعة دهس أوسيم

أرشيفية
أرشيفية
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تنظر محكمة جنح إمبابة بالجيزة، جلسة محاكمة اللاعب رجب عمران، في واقعة اتهامه بقتل عن طريق الخطأ عامل بوزارة الزراعة وتاجر أنابيب وإصابة آخر، على طريق الوراق أوسيم.

وجاءت أقوال اللاعب في تحقيقات النيابة العامة جاءت كالتالي:


 

س: ما تفاصيل إقرارك؟


 

ج: اسمي رجب خالد شعبان علي، سني 29 سنة، أعمل لاعب كرة قدم.

س: وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتسبب خطأ في إصابة المجني عليهم كلا من "عادل أحمد"، و"سمارة رجب"، وأحدثت ما بهم من إصابات الموصوفة بالتقرير الطبي على النحو المبين بالأوراق؟ج: أيوة حصل وده كان غصب عني.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر للأموال والأشخاص على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإتلاف وإهمال محل وقوع الحادث على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: أيوه ده كان غصب عني.

س: ما الذي حدث، وما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا؟

ج: اللي حصل إن أنا كنت ماشي بالعربية بتاعتي ناحية مستشفى أبو حواء في حوالي الساعة 9 مساءً فوجئت بمطب أمامي ولم أتمكن من السيطرة على السيارة، وقمت بتخطي المطب وفوجئت بتروسيكل أمامي. حاولت أتفاداه وفوجئت بوجود سيارة أمامي محملة بالأنابيب ودراجة نارية (تروسيكل)، فقمت بالاصطدام به عن طريق الخطأ. تم نقلي إلى مستشفى أبو حواء لتلقي الإسعافات الأولية، وبعدها إلى مستشفى الصفا الخاصة للعلاج. بعدها سلمت نفسي إلى المركز وعرضوني النهاردة على النيابة ده كل اللي حصل.


 

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام ده حصل امبارح 4 ديسمبر 2024، الساعة 9 مساءً على طريق المناشي أمام مستودع الأنابيب بأوسيم س: من كان برفقتك؟

ج: أنا كنت لوحدي.

س: ما سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

ج: أنا كنت جاي من كوبري القبة من شغلي ومروح بلدي سنتريس أشمون.

س: ما هي كيفية حدوث إصابة المجني عليهم؟

ج: أنا زي ما قلت قبل كده، كنت ماشي بالعربية وكنت سابق العربية بتاعتي بناحية مستشفى أبو حواء بأوسيم في حوالي الساعة 9 مساءً، فوجئت بمطب أمامي ولم أتمكن من السيطرة على السيارة. قمت بتخطي المطب وفوجئت بتروسيكل أمامي، وحاولت أتفاداه، لكن فوجئت بوجود سيارة أمامي محملة بالأنابيب ودراجة نارية (تروسيكل)، فقمت بالاصطدام به عن طريق الخطأ.

س: وما هي السرعة التي كنت تسير عليها آنذاك؟

ج: أنا كنت ماشي عادي جدًا، أقل من 60 كيلومترًا في الساعة.

س: ملك من السيارة التي كنت تقودها؟

ج: هي ملكي أنا.

س: صف لنا الطريق محل وقوع الحادث تحديدًا؟ج: هو طريق أسفلتي، الإضاءة فيه منعدمة وضعيفة مكان وقوع الحادث كان في ناحية اليمين مستودع أنابيب، وكان فيه تروسيكل معدي الطريق حاولت أتفاداه، وأول لما تفاديته لقيت عربية ناحية اليمين محملة بالأنابيب، وبعدها لقيت تروسيكل واقف من ناحية الشمال على الطريق الأسفلتي جنب عربية الأنابيب.

س: وما هي حالة الطريق من حيث الهدوء والرؤية آنذاك؟

ج: كانت الإضاءة ضعيفة جدًا ومعتمة، وما شفتش المطب.

س: وما هي بادرة تقابلك مع المجني عليهم سالفي الذكر تحديدًا؟

ج: كنت ماشي وما شفتش حد على التروسيكل منهم خالص.

س: وهل حاولت استخدام المكابح أثناء وقوع الحادث؟

ج: أيوة، فرملت علشان أحاول تفادي الحادث.

س: هل قمت باستخدام آلات التنبيه آنذاك؟

ج: لا، ملحقتش.

س: هل حدثت تلفيات بالسيارة قيادتك محل وقوع الحادث؟

ج: أيوة، حصل تلفيات بالعربية بتاعتي.

س: هل لديك سوابق جنائية أو قضايا مماثلة من قبل؟

ج: لا يا فندم.

س: أنت متهم بالتسبب خطأ في إصابة المجني عليهم كلا من "عادل أحمد"، و"سمارة رجب"، وأحدثت ما بهم من إصابات الموصوفة بالتقرير الطبي على النحو المبين بالأوراق؟

ج: أيوة حصل، وده كان غصب عني.إجراءات


 

وأخلت جهات التحقيق سبيل اللاعب بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه بعد عرضه على لجنة مكافحة وعلاج الإدمان، حيث أظهرت التحاليل أن عينة اللاعب سلبية ولا يتعاطى أي مواد مخدرة أو مسكرات.

قتل اللاعب رجب عمران محكمة جنح إمبابة

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