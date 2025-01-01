أخبار الوادي الجديد.. إجراءات أمنية مشددة لتأمين احتفالات رأس السنة.. والصقيع يمنع أهالي المحافظة من الخروج

شهدت محافظة الوادي الجديد العديد من الفعاليات خلال الساعات الـ 24 الماضية وكان من أهمها:



إجراءات أمنية مشددة لتأمين احتفالات رأس السنة في الوادي الجديد



استعدت محافظة الوادي الجديد، للاحتفال برأس السنة الميلادية «الكريسماس 2025»، وذلك من خلال إجراءات أمنية مشددة في الشوارع والميادين المختلفة، وفرض طوق أمني ووضع حواجز وتعزيز الخدمات بمحيط الكنائس التابعة لإيبارشية الوادي الجديد والفنادق السياحية والحدائق العامة والمتنزهات وكافة الأماكن التى تشهد احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

وقال القمص برثولماوس راعي كنيسة العذراء مريم بالخارجة، إنه تم الاستعداد للاحتفال برأس السنة الميلادية، وستقام الصلوات والقداسات بمقر كنيسة العذراء مريم بالخارجة في مطرانية الأقباط بالوادي الجديد، بجانب القداسات والاحتفالات في الكنائس الأخرى التابعة لمطرانية الوادى الجديد.



وأوضح أن الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات سيترأس قداس رأس السنة، بحضور شعب الكنيسة والشمامسة والآباء الكهنة.

الصقيع يدفع أهالي الوادي الجديد للاحتفال برأس السنة في المنازل



تحتفل مساء اليوم كافة محافظات الجمهورية برأس السنة ألا أن الصقيع يمنع أهالي الوادي الجديد من النزول للشوارع حيث تسجل درجات الحرارة اليوم بالمحافظة العظمي 18درجة والصغري 8درجات .

ورصدت عدسة صدي البلد خلو الشوارع الرئيسية والميادين من المارة نظرا لانخفاض درجات الحراره كما شهدت المحال حالة من السكون وتوقفت حركة البيع علي خلاف المتوقع في مثل هذه المناسبات.

وكانت محافظة الوادي الجديد،قد أنهت استعداداتها للاحتفال برأس السنة الميلادية «الكريسماس 2025»، وذلك من خلال إجراءات أمنية مشددة في الشوارع والميادين المختلفة، وفرض طوق أمني ووضع حواجز وتعزيز الخدمات بمحيط الكنائس التابعة لإيبارشية الوادي الجديد والفنادق السياحية والحدائق العامة والمتنزهات وكافة الأماكن التى تشهد احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

وقال القمص برثولماوس راعي كنيسة العذراء مريم بالخارجة، أنه تم الاستعداد للاحتفال برأس السنة الميلادية، وستقام الصلوات والقداسات بمقر كنيسة العذراء مريم بالخارجة في مطرانية الأقباط بالوادي الجديد، بجانب القداسات والاحتفالات في الكنائس الأخرى التابعة لمطرانية الوادى الجديد.

وأوضح أن الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات سيترأس قداس رأس السنة، بحضور شعب الكنيسة والشمامسة والآباء الكهنة.