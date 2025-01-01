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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

النشاط الصناعي الصيني يواصل تعافيه خلال ديسمبر 2024

علم الصين
علم الصين
وكالات
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أظهرت بيانات رسمية، أن القطاع الصناعي في الصين واصل تعافيه خلال ديسمبر 2024، مع استقرار مؤشر مديري المشتريات عند 50.1 في المائة مسجلاً ثلاثة أشهر متتالية في نطاق التوسع.

وذكرت قناة الصين المركزية، نقلا عن بيانات رسمية صادرة عن الاتحاد الصيني للخدمات اللوجستية والمشتريات والمكتب الوطني للإحصاء، أن مؤشر الطلبيات الجديدة ارتفع إلى 51 في المائة، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق، في حين تحسن مؤشر طلبيات التصدير ليصل إلى 48.3 في المائة ، مرتفعاً للشهر الثاني على التوالي.

وذكر مركز المعلومات اللوجستية الصيني، أن الربع الرابع شهد تحسناً في التوازن بين العرض والطلب، مما عزز المسار الإيجابي للاقتصاد الوطني، مع متوسط مؤشر مديري المشتريات للتصنيع عند 50.2 في المائة ، متجاوزاً نسبة 49.4 في المائة المسجلة في الربع الثالث.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع تصنيع المعدات 50.6 في المائة خلال ديسمبر 2024، فيما ارتفع المؤشر للشركات متوسطة الحجم إلى 50.7 في المائة ، ليدخل منطقة التوسع لأول مرة منذ ثمانية أشهر، مدعوماً بحزمة من السياسات الاقتصادية التحفيزية.

الصين الخدمات اللوجستية العرض والطلب الطلبيات الجديدة القطاع الصناعي

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