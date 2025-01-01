قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: قانون المسؤولية الطبية هدفه المصلحة العامة
مدبولي: لدينا 5 شركات دولية لإنتاج المحمول في مصر
مدير الصحة العالمية يتحدث عن حالته بعد نجاته من القصف الإسرائيلي
الحكومة تحسم جدل ضريبة أجهزة المحمول
رئيس الوزراء : الدولة تنفق في عملية تطوير الغزل والنسيج 56 مليار جنيه
طريقة سهلة لمعرفة رسوم موبايلك من تطبيق تليفوني Telephony.. رابط التحميل
مدبولي: 30 مليار جنيه لدعم الصناعة خلال الخمس سنوات المقبلة
رئيس الوزراء: الاتحاد الاوروبي أرسل مليار يورو من الدعم المخصص لمصر
أسبوعان فقط| التعليم تنفي مد فترة إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس
مدبولي: الدولة حريصة على تعظيم الأصول وليس بيعها
نقيب الأطباء:محاسبة من أصدر تصريحات مغلوطة حول قانون المسئولية الطبية
رئيس الوزراء يهنئ المصريين بالعام الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

كريستيان جروس يخصص فقرة تدريبات إضافية للثنائي حمزة المثلوثي وأحمد محمود

كريستيان جروس
كريستيان جروس
يارا أمين
×

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، فقرة تدريبات إضافية للثنائي حمزة المثلوثي وأحمد محمود عقب المران الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء على ملعب النادي،  استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وقام الثنائي بأداء تدريبات إضافية بالكرة عقب انتهاء المران تحت إشراف كريستيان جروس المدير الفني، وفقاً لبرنامج تدريبي موضوع استعداداً للفترة المقبلة.


واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء  على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق  5 يناير الجاري باستاد الجيش في برج العرب

الزمالك كريستيان جروس تدريبات الجهاز الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقييمات الترم الثاني 2025

تقييمات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي | قرار عاجل بشأنها الآن

حالة الطقس

إنذار مبكر.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وبرودة شديدة

رسميا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025 - صورة أرشيفية

رسميًا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025

لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download

تليفونك عليه رسوم ولا لأ؟| لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download وخطوات التحقق

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بعد آخر انخفاض - صورة أرشيفية

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بعد آخر انخفاض

وزير المالية

المالية والاتصالات تحسمان الجدل: لا تطبيق رسوم بأثر رجعي على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت

هتشحن بكام.. قائمة أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن بعد الزيادة الجديدة

مصطفى شعبان و زوجته

مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر في ليلة رأس السنة 2025

ترشيحاتنا

عبادة واحدة أكثر منها فى شهر رجب

عبادة واحدة يجب الإكثار منها في شهر رجب.. الإفتاء توصي بها

الأوقاف تعقد ندوات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية

الأوقاف تعقد ندوات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية

شهر رجب

شهر رجب وأفضل الأعمال فيه.. الإفتاء تحذر من الوقوع بهذين الأمرين

بالصور

أسود أنيق.. أنغام تثير ضجة بظهورها اللافت

انغام
انغام
انغام

عيب قاتل في سيارات لامبورجيني.. استدعاء طراز ريفويلتو لسبب خطير

سيارة لامبورجيني
سيارة لامبورجيني
سيارة لامبورجيني

فستان مجسم.. نجوى كرم تستعرض جمالها | شاهد

نجوى كرم
نجوى كرم
نجوى كرم

بالأحمر الجريء.. منة فضالي تحتفل برأس السنة رفقة والدتها

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

فيديو

ناصيف زيتون

فنان شهير يشد معجبا من شعره فى حفله.. فيديو

حكيم

اعتزال حكيم الغناء في 2025.. ما القصة؟

تامر حسنى

إزاي يا جدع.. تامر حسني يتعرض إلى موقف غريب بسبب معجب

ياسمين عز

اصبغي شعرك واعملى سحلب.. نصائح ياسمين عز للستات في رأس السنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مذكرات صلاح أبو سيف.. سر العبقرية

المزيد