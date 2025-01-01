عضو بالتنسيقية: لجنة الشئون الصحية بالبرلمان منفتحة على جميع المقترحات

أشاد النائب محمد عبدالعزيز (عضو تنسيقية شباب الأحزاب) بجهود مجلس النواب ولجنة الشئون الصحية في الانفتاح على كافة المقترحات المقدمة من النقابات الطبية المختصة، لإحداث توازن دقيق بين حماية المريض ومقدم الخدمة، مشيدا بما أدخلته اللجنة من تعديلات، كما أشاد بنهج مجلس النواب فى استيعابه وسعة صدره لجميع الآراء في مشروعات القوانين الهامة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.