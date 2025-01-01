فريق كفر الشيخ لرفع الأثقال يشارك فى بطولة الجمهورية الأولى ببورسعيد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن فريق نادى الإرادة والتحدي لرفع الأثقال يتوجه إلى مدينة بورسعيد للمشاركة في بطولة الجمهورية الأولى لرفع الأثقال لذوى القدرات الخاصة والمقامة بنادي الحرية بمدينة بورسعيد وتستمر حتى 4 يناير 2025 برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفريق يضم 7 من الأبطال وهم:

الكابتن "محمد معوض ميزان 88 كجم رواد، إيهاب الشاملي رواد ميزان 65 كجم، عزيزه احمد السعيد ميزان 50 كم، ابراهيم خطاب ميزان 97 كجم، ليمار صلاح محمد ميزان 61 كجم، عمار طلحة ميزان 49 كجم، احمد عبد الله خميس ميزان 49 كجم بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، الدكتور وائل عبد القوي رئيس مجلس إدارة النادى و كابتن أحمد زمارة مدير النادى.

يصاحب الفريق فى بطولة الجمهورية كابتن محمود الدريني، المدير الفني ويأتى ذلك ضمن خطة الدولة المصرية للاهتمام بإقامة البطولات والفاعليات الخاصة بالابطال القادرون بإختلاف فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.