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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

الشباب والرياضة تؤكد على إصدار لوائح الاشتراطات الطبية وضوابط السفر

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
كريم عاطف
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فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن حوكمة المنظومة الرياضية وفى إطار التوصيات التى صدرت اليوم عن النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي.

 أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الانتهاء من إصدار اللوائح الطبية ولائحة إجراءات وضوابط السفر .


وتضمنت اللائحة الخاصة بالاشتراطات الطبية ما يتعلق بالزام الهيئات الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم ۲۱۸ لسنة ۲۰۱۷ ، وتعديلاته، وقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷، بالعمل على حماية صحة الرياضيين والحد من مخاطر الوفيات المفاجئة أثناء التدريب أو المنافسات الرياضية والممارسة العامة، ووضع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات الفحص الطبي التي من شأنها الحفاظ على الرياضيين باعتبارهم أحد أهم ركائز الهيئة الرياضية والتي يجب الحفاظ عليها لما تتكبده الهيئة من أموال لإعدادهم وتأهيلهم ليصبحوا أحد موارد الهيئة المالية، وإجراءات الفحص الطبي الدوري الشامل وتقييم الحالات ووضع الخطط الاستباقية الفعالة للحالات الصحية المفاجئة.

كما تم تكليف كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية التي يتم ممارسة الأنشطة الرياضية بها، أو التي تشارك في الأنشطة الرياضية المختلفة للاتحادات الرياضية بفتح ملفات طبية متكاملة للرياضيين ويتم تحديث التاريخ الطبي للرياضيين بشكل دوري" نصف سنوي، أو سنوي" بحد أقصى.

وفى سياق متصل أصدرت الوزارة اللائحة الخاصة بضوابط وإجراءات السفر  للخارج وما تتضمن من تحديد المسؤوليات وكافة إجراءات السفر المشاركة فى المنافسات الرياضية الخارجية وضوابط استصدار قرارات السفر .

ومن المقرر أن يصدر خلال الأيام المقبلة عدد من اللوائح التى تضمن حوكمة المنظومة الرياضية وفقا للتوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الشباب والرياضة رئيس الجمهورية محمد شوقي احمد رفعت حوكمة المنظومة الرياضية

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