مصطفى شعبان يكشف كواليس اختيار مسلسل «الزوجة الرابعة» ورفض «الأسطورة»

تحدث الفنان مصطفى شعبان عن الصدفة التي قادته لاختيار مسلسل «الزوجة الرابعة» الذي عُرض في رمضان 2012، بدلًا من مشروع آخر بعنوان «الأسطورة» الذي كان قد بدأ التحضير له أواخر عام 2011.

التخوف من «الأسطورة» والتحول إلى الكوميديا

كشف مصطفى خلال استضافته في برنامج «واحد من الناس» على قناة الحياة، أنه كان يستعد لتصوير مسلسل عن تاجر آثار يحمل اسم «الأسطورة».

لكن المخرج مجدي الهواري أعرب عن قلقه من اسم المسلسل وإمكانية سخرية الجمهور منه، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وقتها.

ولادة فكرة «الزوجة الرابعة»

اقترح الهواري فكرة جديدة تدور حول زواج البطل من 3 نساء مع ترك مكان رابع فارغ للتبديل، وهو ما أثار ضحكهما وفتح الباب لتحويل الفكرة إلى عمل كوميدي خفيف يناسب طبيعة المنافسة الشرسة في رمضان 2012، الذي شهد عرض 76 مسلسلًا.

كواليس اختيار المخرج

أوضح شعبان أنه تواصل مع عدد من المخرجين والمؤلفين للعمل على المسلسل، لكن لم يتلق ردودًا إيجابية.

وبعد اعتذار الهواري عن إخراج مسلسل آخر كان مرتبطًا به، قرر مصطفى إسناد إخراج «الزوجة الرابعة» له، على الرغم من أن الهواري لم يسبق له إخراج أي مسلسلات درامية.

تحدي المنافسة والنجاح

أشار شعبان إلى أن «الزوجة الرابعة» كان تحديًا كبيرًا في ظل المنافسة الرمضانية، مؤكدًا أن العمل نجح بفضل فكرته الجديدة وطابعه الكوميدي الذي جذب الجمهور وسط زخم الأعمال الدرامية.