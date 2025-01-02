مؤشرات الأسهم الأمريكية تنهي العام على تراجع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع في ختام آخر جلسات العام 2024.



وأنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداول منخفضًا بنسبة 0.43 %، ليصل إلى 5881 نقطة عند الإغلاق.



فيما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.07 % ، لينهي تعاملات العام 2024 عند 42544 نقطة.



كما انخفض المؤشر ناسداك بنحو 0.90 %، مسجلًا 19310 نقاط في نهاية آخر جلسات تداولات العام.



وحقق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي بلغت نحو 23 % ، وأضاف المؤشر داو جونز ما يقرب من 13 % في العام 2024، في حين حقق المؤشر ناسداك مكاسب بلغت 29 %.