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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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إجراءات ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

الرقم القومي
الرقم القومي
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في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتفادي الزحام في مكاتب السجل المدني، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي 2025.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

  
تختلف المستندات المطلوبة حسب نوع الخدمة:

- لتجديد البطاقة: صورة البطاقة القديمة.
- للاستخراج لأول مرة: صورة شهادة الميلاد الإلكترونية.
- إثبات محل الإقامة: إيصال مرافق حديث (فاتورة كهرباء أو مياه).
- إثبات المهنة: مستند رسمي من جهة العمل أو النقابة المهنية.

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

  
تختلف أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي حسب سرعة الخدمة المطلوبة:

- فورية: 800 جنيه (تُسلم البطاقة فورًا من السيارة النموذجية).
- VIP إكسبريس: 515 جنيهًا (تُسلم خلال 30 دقيقة).
- خاصة: 175 جنيهًا (تُسلم خلال 24 ساعة).
- عاجلة: 125 جنيهًا (تُسلم خلال 3 أيام).
- عادية: 50 جنيهًا (تُسلم خلال 15 يومًا).

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 

 
تسعى وزارة الداخلية إلى تسهيل عملية استخراج البطاقة من خلال توفير عدة قنوات للمواطنين، ومن أبرز هذه القنوات:

- مكاتب السجل المدني: المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وهي الخيار التقليدي لاستخراج البطاقة.
- ماكينات السجل المدني الذكية: التي توفر خدمات فورية دون الحاجة للتعامل المباشر مع الموظفين.
- البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية: التي تتيح خدمة تجديد واستخراج البطاقة أونلاين.
- السيارات المتنقلة: التي تجوب الأحياء لتقديم الخدمة للمواطنين مباشرة.
- خدمة أحوال إكسبريس: التي تتيح تسليم البطاقة خلال دقائق معدودة.

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل

1. إصدار بدل فاقد أو بدل تالف لبطاقة الرقم القومي 2025
  يمكن للمواطنين إصدار بدل فاقد أو بدل تالف لبطاقة الرقم القومي من المنزل عبر بوابة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:
  
  - زيارة الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية من [هنا](https://www.digital.gov.eg).
  - تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب، أو إنشاء حساب جديد.
  - اختر "الخدمات المدنية"، ثم "خدمات الأحوال المدنية" من القائمة الجانبية.
  - اختر "بدل تالف" أو "بدل فاقد" لبطاقة الرقم القومي.
  - وافق على الشروط والأحكام ثم اضغط "بدء الخدمة".
  - أدخل بياناتك الشخصية وبيانات الاستلام، واختر طريقة الدفع.

2. طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي 2025  
  تقدم وزارة الداخلية خدمة استخراج البطاقة إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال الخطوات التالية:
  
  - زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية من [هنا](https://www.moi.gov.eg).
  - تسجيل الدخول واختيار الخدمة المطلوبة (تجديد، بدل فاقد، بدل تالف).
  - تعبئة النموذج الإلكتروني بالمعلومات الشخصية الصحيحة.
  - رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.
  - تحديد وسيلة الدفع وطريقة استلام البطاقة.
  - تأكيد الطلب وانتظار إصدار البطاقة خلال الفترة المحددة.

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