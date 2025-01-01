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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار العالم

السعودية تدين حادثة الدهس في مدينة أمريكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
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أعربت  السعودية عن إدانتها واستنكارها حادث الدهس الذي وقع في مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية، ونتج عنه وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الخارجية السعودية تأكيدها "رفض المملكة ونبذها التام لكافة أشكال العنف، معبرةً عن تضامنها وصادق تعازيها لأسر المتوفين وللولايات المتحدة حكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

كذلك أدانت رابطة العالَم الإسلامي عمليةَ الدّهس، وجددت الأمانة العامة للرابطة في بيان تأكيد موقفها الرافض والمدين للعنف والإرهاب بجميع أشكاله وذرائعه.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، في وقت سابق الأربعاء، أن FBI يحقق في عملية الدهس باعتبارها "عملاً إرهابياً"، مضيفاً أنه وجّه فريقه لـ"ضمان توفر جميع الموارد اللازمة بينما تعمل وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية بجدية للوصول إلى حقيقة ما حدث في أسرع وقت ممكن، وضمان عدم وجود أي تهديدات متبقية من أي نوع".

وشهدت نيو أورليانز عملية دهس خلال الاحتفال بالسنة الجديدة، بعدما صدمت سيارة حشداً كبيراً عمداً في حوالي الساعة 3:15 صباحاً بالتوقيت المحلي، ما تسبب في قتل 15 أشخاص على الأقل وإصابة قرابة 30 آخرين.

وأطلق السائق النار على الشرطة، وأصاب اثنين من أفرادها بعدما صدمت مركبته الحشد، لترد عليه قوات الشرطة وترديه في المكان.

وتضاربت التصريحات الأمريكية قبل البيان الأخير لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إذ قالت المسؤولة عن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيو أورلينز أليتا دنكان في وقت سابق، إن "هذا ليس حدثاً إرهابياً"، ولكن بياناً لاحقاً للمكتب، وتصريحات لبايدن، أشارت إلى أنه يجرى تحقيق باعتبار عملية الدهس "عملاً إرهابياً".

وفي تعليقه على الواقعة، قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب: "عندما قلت إن المجرمين القادمين (من الخارج) أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين في بلدنا، عارض هذا البيان الديمقراطيون ووسائل الإعلام الكاذبة باستمرار، لكن تبين أن ذلك صحيح".

وزعم ترامب أن "معدل الجريمة في بلدنا عند مستوى غير مسبوق"، مضيفاً أن إدارته "ستدعم مدينة نيو أورليانز بشكل كامل أثناء التحقيق والتعافي من هذا العمل الشرير".

أمريكا السعودية نيو أورليانز

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