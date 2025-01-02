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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

قدرة قادر.. طريقة عمل كيكة كريم كراميل

طريقة عمل كيكة كريم كراميل (قدرة قادر ).
طريقة عمل كيكة كريم كراميل (قدرة قادر ).
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قدمت الشيف فوزية أحمد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كيكة كريم كراميل (قدرة قادر).

المقادير :

3 اكواب ماء
3 فنجان حليب بودرة.
وصفات
3 حبات بيض.
كوب سكر.
م ك فانيليا.
مكونات الكيك:

1 و 1/2 كوب دقيق منخول.
4 م ك كاكاو بودرة.
1/2 كوب حليب سائل.
1/2 كوب زيت.
كوب سكر.
3 حبات بيض بحرارة الغرفة.
3 م ص بيكنج باودر.
م ص فانيليا.
طريقة عمل كيك قدرة قادر سهلة “كيكة الكريم كراميل الأصلية”:
يسخن الفرن على حرارة 180 قبل البدء بخلط الكيك.
نخلط الدقيق المنخول مع البيكنج باودر والكاكاو ويترك جانباً.
في وعاء علي النار نضع السكر ونذيبه حتى يتحول لكراميل ذهبي ثم يصب فوراً بقالب الكيك ويوزع جيداً ليغطي كل القاع.
نخلط مكونات الكريمة بالخلاط وتصب على الكراميل ونتركها جانباً.
في وعاء عميق نخلط البيض مع الفانيليا والسكر جيداً.
نضيف الزيت مع الإستمرار بالخفق.
نضيف خليط الدقيق والبيكنج باودر والكاكاو بالتبادل مع الحليب ويقلب الكل حتى يتجانس .
نوزع خليط الكيك على صوص الكراميل السائل بالصينية بشكل عشوائي دون مزج أو تقليب، ونجهز صينية أكبر من القالب نضع بها القالب.
ندخل الصينية الفرن والقالب بداخلها ونصب ماء ساخن حول قالب الكيك ويخبز بالفرن السابق التسخين على حرارة 180 حتى ينضج “تقريبا 45 دقيقة”.
نخرج الكيك بعد النضج ويترك ليبرد ثم يوضع بالثلاجة على الأقل 7 ساعات حتى تتماسك طبقة الكريم كراميل جيداً.
قبل التقديم يغطس قاع القالب بماء ساخن 15 ثانية “حتى يسهل قلبها وفصلها من القالب” ويقلب بطبق التقديم ويقدم باردا.

كيك كيك قدرة قادر كيك كريم كراميل

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