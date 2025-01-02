تغييرات في تشكيل الفريق..موعد مباراة النادي الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم الخميس، وذلك استعدادًا للقاء المرتقب مع شباب بلوزداد الجزائري حيث تأتي المباراة في إطار الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا، وينافس النادي الأهلي في المجموعة الثالثة بالبطولة مع كلًا من أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، واستاد أبيدجان، وشباب بلوزداد الجزائري.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

سيلتقي النادي الأهلي مع فريق شباب بلوزداد غدًا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، بالعاصمة الجزائرية وسيقام اللقاء على استاد (5 جويليه) في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن لعشاق القلعة الحمراء مشاهدة المباراة من خلال قنوات (بي ان سبورتس) الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا بدءًا من دور المجموعات.

طاقم تحكيم المباراة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيقود المباراة غدًا، حيث قام الكاف بإسناد اللقاء لطاقم تحكيم موريتاني مكون من: باباكار سار (حكم ساحة)، عبد الرحمن آن (حكم مساعد)، با كاليدو (حكم مساعد)، عبد القادر مبارك (حكم رابع).

مؤتمر صحفي اليوم طبقًا للوائح الكاف

طبقًا للوائح الاتحاد الأفريقي (الكاف) سيتم عقد مؤتمر صحفي اليوم للحديث عن مباراة الغد والتي ستقام بين النادي الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، ومن المقرر أن يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، المؤتمر ومعه كابتن الفريق وذلك للرد على أسئلة واستفسارات وسائل الإعلام حول مباراة الغد، ومن المقرر أن يسمح النادي الأهلي لوسائل الاعلام دخول مرانه الليلة لمده 15 دقيقة طبقًا للوائح الكاف.

تغيرات في تشكيل النادي الأهلي

من المتوقع أن يجري مارسيل كولر عددًا من التغيرات في تشكيل النادي الأهلي الذي خاض به الفريق لقاء انبي والذي انتهي بالتعادل السلبي، حيث ظهر الفريق بمستوى غير مرضي للجهاز الفني للنادي، ومن المقرر أن يشهد تشكيل القلعة الحمراء عودة أكثر من لاعب إلى التشكيل الأساسي مثل عمرو السولية وأشرف داري وحسين الشحات وعمر كمال.

من المتوقع أيضًا أن يتم الدفع باللاعب أشرف داري مدافع الفريق للمشاركة في المباراة بشكل أساسي بعدما تم إراحته في مباراة الأهلي أمام انبي خوفًا من تجدد إصابته من جديد، ومن المنتظر أن يقود دفاع الأهلي في مباراة الغد كلًا من رامي ربيعة وأشرف داري على أن يبقي ياسر إبراهيم على دكة البدلاء، ويأمل النادي الأهلي بالتتويج بالبطولة المحببة لدى جماهيره خاصة وانه حامل اللقب في النسختين الماضيتين.

ترتيب النادي الأهلي

يتصدر النادي الأهلي ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق أورلاندو بايريتس المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وفريق شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويبقي استاد ابيدجان الإيفواري في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.