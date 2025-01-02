وكيل أول تعليم الشرقية يتابع انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمرشحين لشغل وظيفة معلم مساعد

تابع محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمرشحين الذين اجتازوا الاختبار الإلكتروني بمقر الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد صفوف ابتدائية بمقر مركز التدريب الرئيسي بالشرقية بحضور الدكتور أمين منصور مدير عام إدارة شرق الزقازيق ومحمد لاشين مدير إدارة التدريب بالمديرية.

أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمتابعته الإجراءات التنفيذية الخاصة بتدريب الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الرابعة".

اطمئن وكيل أول الوزارة علي انتظام سير التدريب ولا يوجد اي معوقات تعوق انتظام التدريب وتحدث للمتدربين مؤكداً أن الهدف العام من التدريب التربوي هو إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد.

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية إلى أن المعلمين المرشحين سيتلقون البرنامج التدريبى التربوي وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوي للمعلمين أربعة أيام تدريبية، حيث يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم.

أما اليوم الثاني سيتناول استراتيجيات التدريس، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة،

كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الآداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.