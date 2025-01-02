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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

رابطة الأندية تعلن غدا احتساب نتيجة مباراة مودرن سبورت لـ الإسماعيلي

الإسماعيلي ومودرن سبورت
الإسماعيلي ومودرن سبورت
حمزة شعيب
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كشف الإعلامي كريم رمزي، عن موعد إعلان قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي، والخطأ الإجرائي بإشراك 6 لاعبين أجانب.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: القول الفصل في أزمة مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي، هو احتساب النقاط الثلاثة للنادي الإسماعيلي، وإلغاء التعادل.

وأضاف رمزي: مع هذه العقوبة، سيتم تغريم الإداري 10 آلاف جنيه وإنذاره، وهذه العقوبات سيتم إعلانها غدا مع عقوبات الجولة السابعة من جانب رابطة الأندية.

وتابع : مشفق على إداري فريق مودرن سبورت بعد الخطأ في مباراة الإسماعيلي بالدوري أمس بإشراك 6 لاعبين أجانب.

وأكمل رمزي: اللائحة تقول إنه لا يُمكن مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة، ومودرن سبورت أشرك 6 لاعبين.

وأردف: حتى لو الخطأ من الإداري، فكيف لم يلحظ أي أحد إشراك 6 أجانب للفريق في اللقاء، حتى المدير الفني واللاعبين ولاعبي الخصم، والأمر يذكرني بواقعة محمد عواد الشهيرة أمام النصر للتعدين.

واختتم كريم رمزي: أحد أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلي هو من انتبه للأمر، وأخبر الجميع أن هناك خطأ إجرائي، وأن الفريق يستحق الفوز بالنقاط الثلاثة.

الاسماعيلي رابطة الأندية مودرن سبورت

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