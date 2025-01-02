رابطة الأندية تعلن غدا احتساب نتيجة مباراة مودرن سبورت لـ الإسماعيلي

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن موعد إعلان قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي، والخطأ الإجرائي بإشراك 6 لاعبين أجانب.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: القول الفصل في أزمة مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي، هو احتساب النقاط الثلاثة للنادي الإسماعيلي، وإلغاء التعادل.

وأضاف رمزي: مع هذه العقوبة، سيتم تغريم الإداري 10 آلاف جنيه وإنذاره، وهذه العقوبات سيتم إعلانها غدا مع عقوبات الجولة السابعة من جانب رابطة الأندية.

وتابع : مشفق على إداري فريق مودرن سبورت بعد الخطأ في مباراة الإسماعيلي بالدوري أمس بإشراك 6 لاعبين أجانب.

وأكمل رمزي: اللائحة تقول إنه لا يُمكن مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة، ومودرن سبورت أشرك 6 لاعبين.

وأردف: حتى لو الخطأ من الإداري، فكيف لم يلحظ أي أحد إشراك 6 أجانب للفريق في اللقاء، حتى المدير الفني واللاعبين ولاعبي الخصم، والأمر يذكرني بواقعة محمد عواد الشهيرة أمام النصر للتعدين.

واختتم كريم رمزي: أحد أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلي هو من انتبه للأمر، وأخبر الجميع أن هناك خطأ إجرائي، وأن الفريق يستحق الفوز بالنقاط الثلاثة.