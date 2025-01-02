مسئولو السفارة المصرية بالجزائر يحضرون مران الأهلي قبل مواجهة بلوزداد

حرص عماد سمير، القائم بالأعمال في السفارة المصرية بالجزائر، وبرفقته مسئولو السفارة، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي أقيم مساء اليوم على استاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية.

وحرص مسئولو السفارة المصرية بالجزائر على استقبال بعثة الأهلي، فور وصولها أمس إلى مطار ‎هواري بومدين، على متن طائرة خاصة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسى الآن بملعب 5 جويلية في الجزائر؛ وذلك استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري غدًا، في رابع جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة صعبة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

ملعب المباراة

تقام المباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية.

القنوات الناقلة

يمكن للمشجعين متابعة المباراة عبر قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لمسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ترتيب المجموعة

يتصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط، يليه أورلاندو بايريتس بـ 5 نقاط، ثم شباب بلوزداد بـ 3 نقاط، وأخيراً استاد أبيدجان الإيفواري بنقطة واحدة.