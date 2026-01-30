حملة لإزالة مخالفات البناء بقرى دمياط

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة سمير عتريس عبد الله، رئيس الوحدة المحلية، عددا من قرارات الإزالة الكلية بقرية العنانية.

وجرى تنفيذ الحملة تحت إشراف اللواء مساعد مدير أمن دمياط، وبرئاسة العميد مأمور مركز شرطة دمياط، وبمشاركة قوات الحماية المدنية، وممثل المحافظة، ومسؤول إدارة الأزمات بالوحدة المحلية، بما يضمن تحقيق الانضباط وتطبيق القانون.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات الإزالة بالكامل للمخالفات المستهدفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وفي إطار الجهود المستمرة للتصدي الحازم لمخالفات البناء والتعديات.