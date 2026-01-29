سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 29-1-2026 .. صعود أسبوعي بـ41 ريال

ارتفع سعر الذهب داخل السوق السعودية في ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 29-1-2026 داخل محلات الصاغة في المملكة.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب في الصاغة السعودية بمقدار 41 ريال سعودي وذلك على أساس أسبوعي.

آخر تحديث لسعر الذهب في السعودية

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 587 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 641.1 ريال سعودي.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 587.5 ريال سعودي.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأوسط انتشارًأ نحو 560.75 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 480.75 ريال سعودي.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 373.75 ريال سعودي.

سعر عيار 12

وبلغ سعر عيار 12 الأقل فئة نحو 320.5 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب نحو 19.943 ألف ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 4486 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 5316 دولار.