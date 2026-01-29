قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 29-1-2026 .. صعود أسبوعي بـ41 ريال

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب داخل السوق السعودية في ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 29-1-2026 داخل محلات الصاغة في المملكة.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب في الصاغة السعودية بمقدار 41 ريال سعودي وذلك على أساس أسبوعي.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

آخر تحديث لسعر الذهب في السعودية

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 587 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 641.1 ريال سعودي.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 587.5 ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأوسط انتشارًأ نحو 560.75 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 480.75 ريال سعودي.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 373.75 ريال سعودي.

سعر عيار 12

وبلغ سعر عيار 12 الأقل فئة نحو 320.5 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب نحو  19.943 ألف ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 4486 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 5316 دولار.

