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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

كفر الشيخ في 24 ساعة.. اعتماد المخطط التفصيلي بمطوبس ورئيس جديد لـ الحامول

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
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شهدت محافظة كفر الشيخ، على مدار الساعات الماضية، عدداً من الأحداث والأخبار المهمة .. ومن بين هذه الأخبار ما يلي:

1-مبادرة بداية.. جامعة كفر الشيخ تطلق البرنامج البيئي التوعوي | صور

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة والمعسكرات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، وفي ضوء المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان)، أولى أنشطة البرنامج التوعوي البيئي لجوالات وجوالات جامعة كفر الشيخ، بتنفيذ حملة التوعية البيئية بقري حياة كريمة بمركز مطوبس بالوحدة المحلية لقرية بني بكار والقري التابعة لها.

2- وزيرة التنمية المحلية تكلف رئيسًا جديدًا لمركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القرار رقم 2 لسنة 2025م، بندب السيد مصطفى حمزة بكري، من العاملين بدرجة المدير العام بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية، للعمل في وظيفة رئيس مركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، نقلاً من رئيس مركز ومدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة وذلك لمدة عام.

3- لأول مرة.. تشغيل «الجاما كاميرا» بوحدة الطب النووي بمركز أورام كفر الشيخ

أعلن مركز أورام كفر الشيخ، اليوم، تشغيل جهاز «الجاما كاميرا» بوحدة الطب النووي، والتي تقدم خدمات المسح الذري في تخصصات العظام، الكلى،  القلب، والرئة، وخدمات اليود المشع التشخيصي، والعلاجي لمرضى أورام الغدة الدرقية.

4- محافظ كفر الشيخ يعتمد المخطط المعدل لمدينة مطوبس | صور

اعتمد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، المخطط التفصيلي المعدل لمدينة مطوبس، بعد تحديثه من خلال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، بحضور المهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكفر الشيخ.

5- محافظ كفر الشيخ يستمع لطلبات أهالي فوة خلال تفقده لسوق «اليوم الواحد»

التقى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، بعدد من أهالى مركز فوة، واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، بشأن عدد من الخدمات، مؤكدًا أن «خدمة المواطنين هدفه الأسمىٰ وغايته الأولى، وأن المواطن هو أساس التنمية ونعمل لأجل تحسين الخدمات المقدمة، وتوفير حياة كريمة له، وهذه مهمتنا الأساسية».

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الحامول مطوبس

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