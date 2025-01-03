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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

موسيماني يكشف حقيقة طلب ضم بيرسي تاو من الأهلي

بيرسي تاو
بيرسي تاو
يمنى عبد الظاهر
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قال الإعلامي خالد الغندور، إن هناك تقارير صحفية أكدت خلال الأيام الماضية  توصل بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي والحالي لنادي الاستقلال الإيراني إلى اتفاق مع بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي لضمه خلال يناير الجاري بعد فسخ عقده مع الأهلي.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" تواصلنا مع موسيماني وأكد في تصريحات خاصة إن كل ما يُنشر عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة".

أضاف:" موسيماني أكد إن في حالة رغبته في التعاقد مع تاو كان سيتواصل مباشرًة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي تجمعه به علاقة ود واحترام كبيرة".

اختتم:" موسيماني نفى تمامًا حدوث أي تواصل مع اللاعب وأن كل ما نُشر في الصحافة المصرية والجنوب افريقيه لا أساس له من الصحة".

جمال الغندور بيتسو موسيماني بيرسي تاو الصحافة المصرية الاهلي

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