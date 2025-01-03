فلايت رادار: تتبعنا 80 مليون طائرة في الأجواء خلال 2024

نشر موقع التتبع العالمي، فلايت رادار، تقريرا بالأرقام، حول إجمالي عدد الرحلات الجوية، التي تتبعها الموقع العالمي لحركة الطائرات في الأجواء خلال العام 2024 مقارنة بالعام الماضي 2023.

بحسب ما نشره موقع التتبع العالمي "فلايت رادار"، أشار إلى أنه تتبع خلال العام 2024 إجمالي أكثر من 80 مليون رحلة في الأجواء على مدار العام، بزيادة نسبتها نحو 4.2% بالنسبة للعام الماضي 2023.

أوضح "فلايت رادار"، أن عدد الطائرات التجارية التي تتبعها الموقع العالمي خلال العام، يصل إلى قرابة 47 مليون رحلة خلال عام 2024، وذلك بنسبة زيادة قدرها 6.7% بالمقارنة بالعام الماضي 2023.

أكثر من 14 ألف رحلة جوية

وتتبع الموقع العالمي، خلال ليلة عيد الميلاد، أكثر من 14 ألف رحلة جوية تحلق في أجواء بلدان العالم، في نفس اللحظة التي صادفت إجازات عيد الميلاد، لتسجل إجمالي عدد رحلات كبير، بالمقارنة بالأحداث المضطربة الذي شهدها قطاع الطيران العالمي خلال الأسبوع الأخير من العام، والتي تمثلت في عدة حوادث طائرات متتابعة، في مطارات أوروبا وأمريكا وأسفر عنها خسائر فادحة في الأرواح، كان أبرزها طائرة كوريا الجنوبية وطائرة أذربيجان.