نشرة الفن.. 30 صورة من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي ونجوم مسرح مصر في فرح سارة درزاوي

نشر قسم الفن عددا من الأخبار خلال الساعات الماضية، أبرزها حضور نجوم الفن لحفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي، ونجوم مسرح مصر في فرح سارة درزاوي.

مي فاروق ومحمد العمروسي.. 30 صورة من حفل زفاف ثنائي الفن والغناء

حرص عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع على حضور حفل زفاف المطربة مي فاروق والممثل محمد العمروسي الذي أقيم أمس الخميس.





مصطفى بسيط وأشرف عبد الباقي .. نجوم مسرح مصر يحتفلون بزفاف سارة درزاوي

حرص عدد من نجوم مسرح مصر على حضور حفل زفاف الفنانة سارة درزاوي التي شاركت في العديد من المواسم.





لإحياء التراث.. وهابيات تجمل معهد الموسيقى العربية

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً ضمن سلسلة وهابيات للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، فى الثامنة مساء بعد غد الأحد، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

أحمد بهاء يشارك في كامل العدد 3 ويكشف عن معنى شارموفرز

كشف المغني والممثل أحمد بهاء عن مشاركته في مسلسل كامل العدد 3 في موسم رمضان المقبل، بعد نجاحه على مدار العامين الماضيين.

حتة مني.. عزوز عادل يهنئ أخته بعيد ميلادها

هنأ الفنان عزوز عادل أخته الفنانة ندي عادل بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك